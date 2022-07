Pourquoi le Pérou fait toujours du bruit dans Landerneau Vallée de l’Elorn Landerneau Catégories d’évènement: Finistère

Pourquoi le Pérou fait toujours du bruit dans Landerneau Vallée de l’Elorn, 28 juillet 2022 17:00, Landerneau. Jeudi 28 juillet, 17h00 Sur place Conférence gratuite et ouverte à tous, via Zoom, logiciel de visiophonie http://us04web.zoom.us/j/73000517484?pwd=9S75CuCYar02dz2PBrjoHx-eiSYSW0.1

La fête nationale du Pérou est célébrée chaque 28 juillet Cette conférence est l’occasion de présenter une restitution du pavillon Pérou à l’exposition universelle de Dubaï et les découvertes que Kevin Lognoné a identifiées avec les industries landernéennes, depuis la saga des usines Dior et son mystérieux guano du Pérou. Pour accompagner de nouveaux explorateurs, le pavillon Pérou à Dubai a voulu démontrer un rôle de boussole créative, via de la gastronomie expérimentale à base de super aliments, ou encore la fabrication en temps réel d’un pont Inca tissé chaque année à Cuzco. Sans oublier une mise en scène “Wayra” qui utilise comme ressource sonore sept instruments à vent différents. Ceci pour illustrer, l’importance du vent dans notre vision du monde. Vallée de l’Elorn Landerneau 29800 Landerneau Finistère jeudi 28 juillet – 17h00 à 18h30

