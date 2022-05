Venez vous faire tirer le portrait! Place Scouarnec Landerneau Catégories d’évènement: Finistère

Landerneau

Venez vous faire tirer le portrait! Place Scouarnec, 19 septembre 2020 11:00, Landerneau. Samedi 19 septembre 2020, 11h00 Sur place Entrée libre atelierslafayette@gmail.com Séance photo originale L’association des p’tites mains Lafayette est heureuse de vous inviter à la seconde édition des défis Lafayette. Après le succès des empreintes, l’année dernière, l’Association Les P’tites Mains Lafayette vous convie à ce nouveau projet :

Le principe : venez comme vous êtes, seul,en famille, entre amis, déguisés…

Et prenez la pause devant un diorama géant représentant la ville de Landerneau et réalisé par notre artiste papier : Julien Laparade ou devant une bâche géante créée par Thierry Tanter notre photographe;

Et c’est lui qui fera une photo professionnelle de vous, que vous pourrez retirer gratuitement par la suite. Place Scouarnec Rue Lafayette, 29800 LANDERNEAU 29800 Landerneau Finistère samedi 19 septembre 2020 – 11h00 à 17h00

