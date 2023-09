Visites flash du pont habité de Rohan Landerneau, Office du Tourisme Landerneau, 16 septembre 2023, Landerneau.

Visites flash du pont habité de Rohan 16 et 17 septembre Landerneau, Office du Tourisme

Le pont de Rohan et la place Saint-Thomas en 30 minutes ! C’est ce que vous propose cette visite concentrée sur la plus belle place et le monument emblématique de la ville de Landerneau : le Pont Habité. Histoire et patrimoine seront au rendez-vous !

Landerneau, Office du Tourisme 16 Place du Général de Gaulle, 29800 Landerneau Landerneau 29800 Finistère Bretagne 0298851309

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T11:30:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

