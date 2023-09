Les livrets-jeux : découvrir la ville en s’amusant ! Landerneau, Office du Tourisme Landerneau, 16 septembre 2023, Landerneau.

Les livrets-jeux : découvrir la ville en s’amusant ! 16 et 17 septembre Landerneau, Office du Tourisme

Le service culture invite les plus jeunes (et leurs ainés …) à découvrir en s’amusant des lieux chargés d’histoire dans la ville.

Des livrets-jeux sont mis à disposition gratuitement à l’Office du Tourisme et sont également téléchargeables sur le portail des patrimoines de la ville.

le pont de Rohan

la place Saint-Thomas

la place du Général De Gaulle et ses environs

la Grande Briqueterie de Landerneau

le Jardin des Bénédictines de Landerneau

Landerneau, Office du Tourisme 16 Place du Général de Gaulle, 29800 Landerneau Landerneau 29800 Finistère Bretagne 0298851309 [{« link »: « https://patrimoine.landerneau.bzh/n/livrets-jeux/n:169 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

© Hervé Ronné