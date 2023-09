Cet évènement est passé Jeu de piste Le Mystère Abgrall Landerneau, Office du Tourisme Landerneau Catégories d’Évènement: Finistère

Landerneau Jeu de piste Le Mystère Abgrall Landerneau, Office du Tourisme Landerneau, 14 septembre 2023, Landerneau. Jeu de piste Le Mystère Abgrall 15 – 17 septembre Landerneau, Office du Tourisme Entrée libre Vous êtes fans d’énigmes et d’Escape game ?

Le jeu de piste « Le Mystère Abgrall » est fait pour vous.

Seul(e), en famille ou entre amis, c’est l’occasion de découvrir le riche patrimoine de Landerneau en partant sur les traces d’Erwann Abgrall. Renseignements au 02 98 85 13 09 ou tourisme@capld.bzh.

Décodez le Mystère Abgrall à Landerneau ! Landerneau, Office du Tourisme 16 Place du Général de Gaulle, 29800 Landerneau Landerneau 29800 Finistère Bretagne 0298851309 [{« link »: « https://www.tourisme-landerneau-daoulas.fr/landerneau/vivre-la-ville/visites-guidees-decouverte/jeu-mystere-abgrall/ »}, {« link »: « mailto:tourisme@capld.bzh »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T00:00:00+02:00 – 2023-09-15T23:59:00+02:00

2023-09-17T00:00:00+02:00 – 2023-09-17T23:59:00+02:00 © Union des Villes d’Art et d’histoire Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Landerneau Autres Lieu Landerneau, Office du Tourisme Adresse 16 Place du Général de Gaulle, 29800 Landerneau Ville Landerneau Departement Finistère Lieu Ville Landerneau, Office du Tourisme Landerneau latitude longitude 48.45148;-4.25579

Landerneau, Office du Tourisme Landerneau Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/landerneau/