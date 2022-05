Conférence chantée Chants de mémoires par le duo Tristant Jézéquel et Marc Clérivet Le Family, 29800 Landerneau Landerneau Catégories d’évènement: Finistère

Landerneau

Conférence chantée Chants de mémoires par le duo Tristant Jézéquel et Marc Clérivet Le Family, 29800 Landerneau, 18 septembre 2020 20:30, Landerneau. Vendredi 18 septembre 2020, 20h30 Sur place entrée libre 02 98 85 76 03 Conférence autour de chansons collectées il y a 100 ans : « histoire de chansons qui ont vécu leur vie en passant de bouches à oreilles et d’oreilles en bouches ». Le Family, 29800 Landerneau 1, route de la Petite Palud 29800 Landerneau Finistère vendredi 18 septembre 2020 – 20h30 à 22h00

Détails Heure : 20:30 - 22:00 Catégories d’évènement: Finistère, Landerneau Autres Lieu Le Family, 29800 Landerneau Adresse 1, route de la Petite Palud Ville Landerneau lieuville Le Family, 29800 Landerneau Landerneau Departement Finistère

