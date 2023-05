Culturissimo : Lecture musicale d’Olivia Ruiz Le Family, 29800 Landerneau, 1 juin 2023 20:00, Landerneau.

Pour la 10ème édition Culturissimo met à l’honneur sa relation de longue date avec Olivia Ruiz !

La marraine du festival offrira au public de Landerneau une lecture musicale. Jeudi 1 juin, 20h00 1

À l’occasion de sa dixième édition, Culturissimo met à l’honneur sa relation de longue date avec Olivia Ruiz ! La marraine du festival, accompagnée de ses musiciens, offrira au public de Landerneau une lecture musicale évènement.

Artiste totale, Olivia Ruiz est apparue sur nos écrans en 2001, lorsqu’elle termine demi- finaliste de la Star Academy. L’autrice-compositrice-interprète enchaîne dès lors les succès avec ses albums J’aime pas l’amour, La Femme chocolat et Le Calme et la Tempête. Elle s’essaie aussi au cinéma, jouant par exemple dans le film de Martin Valente Un jour mon père viendraJack et la Mécanique du cœur, avant de se lancer en littérature. Ses débuts dans l’écriture marquent également les prémisses d’une longue collaboration avec le festival Culturissimo. Elle revient cette année, avec ses musiciens, pour une lecture musicale entrelaçant ses deux romans à succès : La Commode aux tiroirs de couleurs (vendu à près de 400 000 exemplaires !) et Écoute tomber la pluie (JC Lattès), succès de librairie lui aussi.

Profondément ancrés à l’Espagne, explorant la puissance des liens familiaux par le biais de femmes aussi robustes qu’elles paraissent réelles, chacun de ces récits hérite dignement de la force narrative d’un Pedro Almodovar. Un tour de force amplifié de la voix de l’autrice elle-même sur la scène du Family à Landerneau.

Pour sa 10ème édition, Culturissimo propose près de 80 événements organisés dans toute la France : concerts, lectures, ciné-concerts, lectures musicales d’artistes tels que Guillaume de Tonquédec, Clotilde Courau, Thibault de Montalembert, Sandrine Bonnaire, Oxmo Puccino, Renan Luce, André Manoukian, et bien d’autres.

La lecture musicale se déroulera le jeudi 1er juin à 20 heures au Family, à Landerneau.

Les places sont à retirer gratuitement à l’Espace Culturel E. Leclerc de Landerneau (informations au 02 98 21 26 45).

Le Family, 29800 Landerneau 1, route de la Petite Palud Landerneau 29800 Finistère