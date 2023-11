Scylla – Tournée 2023 LE FAMILY, 25 novembre 2023, LANDERNEAU.

Scylla – Tournée 2023 LE FAMILY. Un spectacle à la date du 2023-11-25 à 20:00 (2023-11-17 au ). Tarif : 25.0 à 30.0 euros.

ACP licence 3 L-R-20-004758 En accord avec Auguri Prod Il est un artiste complet, qui propose un univers poétique et cohérent au travers de ses textes, de ses visuels et son jeu de scène. Installé et reconnu pour la justesse de sa plume lettrée et bouleversante, il est l’un des fers de lance bruxellois depuis une dizaine d’années. Scylla, c’est un message, une voix grave et charismatique, un rap profond et technique, un contraste entre la force brute et la sensibilité. Ses concerts affichent tous complet : l’Olympia, la Cigale, le Trianon, l’Ancienne Belgique, etc. La qualité indiscutable de son écriture le classe parmi les plumes les plus profondes et puissantes du paysage des artistes francophones, tous genres confondus. Scylla

LE FAMILY LANDERNEAU 2 rue de la petite Palud Finistère

