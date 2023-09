Stage en breton pour ado Landerneau Landerneau, 30 octobre 2023, Landerneau.

Stage en breton pour ado 30 et 31 octobre Landerneau 10€ + 15€ d’adhésion à l’association

Staj en breton pour ado

30-31 Octobre

[FR] Ti Ar Vro propose un stage pour ado pendant les vacances des Toussaint.

Les 30 et 31 Octobre à Landerneau, venez créer un documentaire sur le thème des rapports filles / garçons. Au programme : rencontre et interview avec des associations, des artistes pour parler d’égalité homme-femme. Et le tout en breton evel-just !

A partir de 12ans

Prix : 10€ + 15€ d’adhésion à l’association

Landerneau Landerneau Landerneau 29800 Finistère Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-30T10:00:00+01:00 – 2023-10-30T16:30:00+01:00

2023-10-31T10:00:00+01:00 – 2023-10-31T16:30:00+01:00