Ti Ar Vro s’associe à la Ville de Landerneau pour les Journées du Patrimoine et propose des animations le 16 et 17 septembre

Samedi 16 Septembre : Balades contées avec Jonathan Cren

– 10h30 : Du lin à la brique, un passé industriel méconnu de Landerneau / Rendez-vous à la Briqueterie

– 14h30 : Eus al lin betek ar vrikenn, ul lec’h industriel dianavezet e Landerne / Emgav er Vrikennerezh (balade « du lin à la brique » en breton)

– 17h : La musique un art au cœur des cultures de Bretagne / Rendez-vous devant le Family

Dimanche 17 Septembre : Animations sur le parcours immatériel le long de l’Elorn 14h30 – 17h30

en partenariat avecles associations culturelles bretonnes de Landerneau :Bagad Bro Landerne , Eskell an Elorn, Dourdon, Hekleo, Lin et Chanvre en Bretagne

Ateliers de découvertes et d’initiation : Danse, Chant, Costume breton, Broderie, Vannerie, Musique & Instruments, Gastronomie

entre la Briqueterie et Place du Riec (passerelle derrière la mairie)

Contes pour petits et grand en bilingues par Aziliz Sotin (près de la base de Kayak)

