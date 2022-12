Rencontre en breton avec Ti Ar Vro Landerne Daoulaz. Landerneau Landerneau Catégories d’évènement: Finistère

Landerneau

Rencontre en breton avec Ti Ar Vro Landerne Daoulaz. Landerneau, 7 décembre 2022, Landerneau. Rencontre en breton avec Ti Ar Vro Landerne Daoulaz. Mercredi 7 décembre, 18h30 Landerneau Rencontre en breton avec Ti Ar Vro Landerne Daoulaz. Landerneau 29800 Landerneau Landerneau 29800 Finistère Bretagne Petra eo ur radio?

Penaos kinnig un abadenn radio ?

Respontoù e brezhoneg gant Arvorig FM.

Ur gejadenn e brezhoneg

aozet gant Ti Ar Vro Landerne Daoulaz. Merc’her 7 a viz Kerzu da 6e30 e Arvorig FM

enskrivadur: 0767175829

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-07T18:30:00+01:00

2022-12-07T20:00:00+01:00

