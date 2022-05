Animations sur le site de la Grande Briqueterie, ancine site industriel réhabilité La briqueterie de Landerneau Landerneau Catégories d’évènement: Finistère

Animations sur le site de la Grande Briqueterie, ancine site industriel réhabilité La briqueterie de Landerneau, 20 septembre 2020 14:00, Landerneau. Dimanche 20 septembre 2020, 14h00 Sur place entrée libre, port du masque obligatoire et respecte des consignes sanitaires en vigueur https://patrimoine.landerneau.bzh Site remarquable du patrimoine industriel landernéen ouvert récemment à la visite. Animations diverses sur le site de la Briqueterie de Landerneau : – Lectures de la romancière Colette Vlérick tirées de son ouvrage L’Enfant sur le Pont évoquant la condition ouvrière à Landerneau au XIXe siècle – Visite libre du site et du parcours d’interprétation expliquant son riche passé industriel. – Découvrir la Briqueterie en s’amusant : Géocaching “Adventure Lab”, inscription et renseignements au 06 03 26 72 02. La briqueterie de Landerneau rue des Ecossais, 29800 Landerneau 29800 Landerneau Finistère dimanche 20 septembre 2020 – 14h00 à 18h00

