Atelier Famille pour découvir l’univers de la Bande dessinée en s’amusant Galerie de Rohan, Landerneau Landerneau Catégories d’évènement: Finistère

Landerneau

Atelier Famille pour découvir l’univers de la Bande dessinée en s’amusant Galerie de Rohan, Landerneau, 19 septembre 2020 11:00, Landerneau. 19 et 20 septembre 2020 Sur place Entrée libre, sur inscription. 02 56 31 28 15 Dans le cadre de l’Exposition La Bande dessinée d’expression française aujourd’hui, venez participer à un atelier famille sur le thème de la BD. Galerie de Rohan, Landerneau Place Saint-Thomas, Landerneau 29800 Landerneau Finistère samedi 19 septembre 2020 – 11h00 à 12h00

dimanche 20 septembre 2020 – 11h00 à 12h00

Détails Heure : 11:00 - 12:00 Catégories d’évènement: Finistère, Landerneau Autres Lieu Galerie de Rohan, Landerneau Adresse Place Saint-Thomas, Landerneau Ville Landerneau lieuville Galerie de Rohan, Landerneau Landerneau Departement Finistère

Galerie de Rohan, Landerneau Landerneau Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/landerneau/

Atelier Famille pour découvir l’univers de la Bande dessinée en s’amusant Galerie de Rohan, Landerneau 2020-09-19 was last modified: by Atelier Famille pour découvir l’univers de la Bande dessinée en s’amusant Galerie de Rohan, Landerneau Galerie de Rohan, Landerneau 19 septembre 2020 11:00 Galerie de Rohan landerneau Landerneau Landerneau

Landerneau Finistère