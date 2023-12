Chasse aux [K]uriosités nocturne, illuminations de Nuit d’Hiver Landerneau Catégories d’Évènement: Finistère

Début : 2024-01-04 17:00:00

fin : 2024-01-04 18:30:00 . Retrouvez notre Chasse aux [K]uriosités en nocturne pour plonger dans l’ambiance merveilleuse des illuminations à Landerneau !

Attrapez vos lampes torches, ouvrez l’œil et levez la tête ! Parcourez la ville pour découvrir les “trésors” cachés sur les monuments et découvrir des lieux confidentiels. Activité en autonomie.

Durée : 1h30 à 2h.

De 4 ans à 99 ans.

4 niveaux de jeu,

Sur réservation sur www.lesarchikurieux.fr. . Landerneau 29800 Finistère Bretagne

