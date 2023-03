Bourse aux vélos et rollers Landerneau OT LANDERNEAU - DAOULAS Landerneau Catégories d’Évènement: Finistère

Finistère Landerneau . A bicyclette, la tête dans les nuages, on oublie tous ses soucis ! C’est pourquoi Coups d’Pompe et le Tri Porteur proposent une bourse aux vélos et rollers ! Au programme : • Vente de vélos, rollers, pièces détachées, matériel, accessoires, textile de sport

• Stand de réparation/réglage vélos, conseils avisés de bénévoles

• Stand de sensibilisation à la mobilité active On vous attend en forme, sur l’Esplanade du Family ! animation@letriporteur.bzh +33 6 06 41 39 48 Landerneau

