Rencontre avec le dessinateur Jean-Claude Mézières autour de la Bande dessinée Valérian Cinéma Le Rohan, Landerneau, 19 septembre 2020 18:00, Landerneau. Samedi 19 septembre 2020, 18h00 Sur place entrée libre, pas d’inscription, port du masque obligatoire 02 98 21 33 11 Ce rendez-vousProjection du film documentaire Valérian, histoire d’une création Dans le cadre de l’année de la Bande dessinée et de l’exposition La Bande dessinée d’expression française aujourd’hui, la Ville de Landerneau vous propose d’assister à la projection du film documentaire Valérian, histoire d’une création suivie d’un échnage avec Jean-Claude Mézière, dessinateur de Valérian, Evelyne Tranle, coloriste de Valérian et Avril Tembouret, documentariste.

Une occasion unique de découvrir les dessous de cette série BD à la fois classique du 9e art et chef-d’oeuvre de la science fiction. Cinéma Le Rohan, Landerneau 55, rue de la Fontaine Blanche, Landerneau 29800 Landerneau Finistère samedi 19 septembre 2020 – 18h00 à 19h30

Détails Heure : 18:00 - 19:30 Catégories d’évènement: Finistère, Landerneau Autres Lieu Cinéma Le Rohan, Landerneau Adresse 55, rue de la Fontaine Blanche, Landerneau Ville Landerneau lieuville Cinéma Le Rohan, Landerneau Landerneau Departement Finistère

