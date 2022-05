Landern’ Rando Landerneau Landerneau Catégories d’évènement: Finistère

Landerneau

Landern' Rando Route de Keraneost Gymnase de Kergreis Landerneau

2022-05-15

Landerneau Finistère Cross Nature & Randonnée accompagnée !

4 circuits en départ libre : 3, 8, 13 et 21 km jusqu’à 12h

Cross nature 11 km, départ à 10h

Randonnée accompagnée 8km, départ à 14h sportyform.association@gmail.com https://www.sportyform-association.fr/ Cross Nature & Randonnée accompagnée !

Route de Keraneost Gymnase de Kergreis Landerneau

