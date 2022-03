Landelles : Théâtre samedi 26 mars 21h “Coupes & Potins” Salle des Fêtes de Landelles Landelles Catégories d’évènement: Eure-et-Loir

### Samedi 26 mars à 21h00 ### à la Salle des Fêtes de Landelles ### . ### « _Le Théâtre de Quat’Sous_ » de Saint-Georges-sur-Eure présente ### “**Coupes et potins**” une comédie de Jack Debrée. . **Présentation de la pièce** : Tout va de travers ce vendredi matin dans le salon de coiffure Monique. Cela commence par une coupure d’eau …. Luigi, l’employé du salon fait de son mieux pour aider Monique. C’est un coiffeur aux petits soins pour la clientèle bien hétéroclite de cette matinée où un brassage de conversations animées s’engage avec potins y compris. Monique peste toujours contre son mari Jean-Claude, addict aux jeux d’argent, et davantage quand il propose aux clientes de jouer avec lui. Ce matin-là, Jacques, le représentant préféré de Monique débarque au salon présenter ses produits les plus innovants. A la fin de cette folle matinée, un évènement majeur va chambouler la vie de Monique lui donnant envie d’envoyer valser les bigoudis aux orties. . **tarif : 6 € – moins de 12 ans : 2 €** . Suivez la [page Facebook du Théâtre de Quat’Sous](https://www.facebook.com/groups/1033939886952516) . . [RETOUR AU SOMMAIRE DE L’AGENDA](https://www.ducotedebeauceetperche.org/agenda-culturel/)

Par la troupe du "Théâtre de Quat'Sous" de Saint-Georges-sur-Eure, une Comédie de Jack Debrée
Salle des Fêtes de Landelles
3 Chemin des Écoliers 28190 Landelles

