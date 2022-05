Lawena chante et joue des airs traditionnels irlandais ,bretons et médiévals à la harpe celtique Damgan Landeleau Catégories d’évènement: Finistère

Landeleau

Lawena chante et joue des airs traditionnels irlandais ,bretons et médiévals à la harpe celtique Damgan, 25 août 2019 17:30, Landeleau. Dimanche 25 août 2019, 17h30 Sur place Entrée libre participation 0688143430 Lawena chante et joue des traditionnels irlandais,bretons et médiéval en s’accompagnant de sa harpe celtique Lawena,artiste polyvalente,chante depuis son enfance,vit à Brocéliande depuis 30 ans,a commencé les concerts en 1999 avec son groupe de musique irlandaise,elle joue et chante des traditionnels irlandais,bretons et médiévals en s’accompagnant de sa harpe celtique…Une bolée d’Eire pure à elle seule! Damgan chapelle du Moustoir 29530 Landeleau Finistère dimanche 25 août 2019 – 17h30 à 18h30

Détails Heure : 17:30 - 18:30 Catégories d’évènement: Finistère, Landeleau Autres Lieu Damgan Adresse chapelle du Moustoir Ville Landeleau lieuville Damgan Landeleau Departement Finistère

Damgan Landeleau Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/landeleau/

Lawena chante et joue des airs traditionnels irlandais ,bretons et médiévals à la harpe celtique Damgan 2019-08-25 was last modified: by Lawena chante et joue des airs traditionnels irlandais ,bretons et médiévals à la harpe celtique Damgan Damgan 25 août 2019 17:30 Damgan Landeleau Landeleau

Landeleau Finistère