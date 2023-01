Portes ouvertes Atelier Broderie d’Art Landeia Cambo-les-Bains Catégories d’Évènement: Cambo-les-Bains

Pyrénées-Atlantiques

Portes ouvertes Atelier Broderie d’Art Landeia, 1 avril 2023, Cambo-les-Bains. Portes ouvertes Atelier Broderie d’Art 1 et 2 avril Landeia Venez découvrir un atelier de broderie, les outils et les différents aspect de ce métiers d’art Landeia 1 route d’Halsou 64250 Cambo les Bains Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine Dans le cadre des Journées Européenne des Métiers d’Art, je vous invite à un week-end portes ouvertes de l’atelier. L’atelier est situé à Cambo-les-Bains dans le collectif Landeia, je vous y présenterai la broderie d’art, les différentes techniques, les fils, les textiles et mon univers de création inspiré par la cartographie, le voyage et la géométrie. Diplômée en design textile spécialisée en broderie, je cherche dans mon travail à inscrire la broderie dans nos intérieurs et ramener l’artisanat et les métiers d’arts au cœur de notre habitat. En accord avec le thème des JEMA de cette année «Sublimer le quotidien» les visiteurs du samedi seront invités s’ils le souhaite à s’initier à la broderie à l’aiguille en participant à une initiation pour customiser des objets du quotidien. Vêtements, textile de la maison, chaque participant peut venir avec son textile pour le customiser. Atelier ouvert le samedi 1 et dimanche 2 avril de 11h à 19h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T11:00:00+02:00

2023-04-02T19:00:00+02:00 VIA Créations Textile

