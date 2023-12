Trail de l’Aber Wrac’h Landéda, 6 avril 2024, Landéda.

Landéda Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 07:45:00

fin : 2024-04-07

.

Le Trail de l’Aber Wrac’h fête sa 17ème édition en 2024.

4 courses au programme : l’extrême trail sur un parcours de 57km et 1100m D+, le Half trail sur 29km et 700 D+, le Fun trail sur 15km et 250 m D+ et les trails de l’Hermine avec deux formats semi nocturnes de 18 ou 99 km.

.

Landéda 29870 Finistère Bretagne



Mise à jour le 2023-12-21 par OT PAYS DES ABERS