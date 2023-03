Tournoi d’échecs Landébia Landébia Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Landébia

Tournoi d'échecs, 14 mai 2023, Landébia. Salle des fêtes

2023-05-14 13:30:00 – 2023-05-14 18:00:00

Côtes dArmor Landébia . Tournoi Open

Gratuit ouvert aux licenciés et non licenciés

Particulier ou en club-enfant, jeune ou adulte

Vous êtes les bienvenus

5 rondes de 20 minutes

Buvette et petite restauration christian.lagrene@gmail.com +33 6 79 24 69 79 Landébia

