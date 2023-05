Soirées Vagabondes · 9 juin Jardin du Presbytère, 9 juin 2023 19:00, Landéan.

La Cie Si Seulement présentera son spectacle de cirque intimiste Ven, suivit du spectacle de mouvement jonglé Accroche-toi si tu peux, interprété par la Cie les Invendus à Landéan. Vendredi 9 juin, 19h00 1

Le Centre culturel de Fougères Agglomération vous propose les 9 et 10 juin, deux Soirées Vagabondes dédiées aux arts du cirque et au spectacle vivant alliant jonglage, acrobatie et agrès en tout genre. Rendez-vous à Landéan vendredi 9 juin au jardin du Presbytère, pour deux spectacles de jonglage précis, d’une haute technicité à la fois poétique et esthétique.

À 19h, la Cie Si Seulement ouvrira la soirée avec son spectacle de cirque intimiste Ven, où la complicité des deux interprètes renforce la poésie des mots évoqués. À la suite du programme, le spectacle Accroche-toi si tu peux sera interprété par la Cie les Invendus, il unit deux individus attachants, drôles et généreux, sur les coups de 20h30.

Restauration et buvettes seront proposées dès 18h sur place par les comités des fêtes et les associations de la commune de Landéan.

