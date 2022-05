Landart: le Bois de L’Etrange Colombier, 8 juin 2022, Colombier.

Landart: le Bois de L’Etrange Colombier

2022-06-08 – 2022-08-18

Colombier Dordogne Colombier

” LANDART” : parcours de 2 kms dans une forêt au milieu de sculptures bois et métal du 08/06/22 au 19/08/2022 – gratuit – du lundi au vendredi de 10 H à 12 H et de 15 H à 18 H sur RV : week end , jours fériés et du 20/08/22 jusqu’au 30/09/2022.

” LANDART” : parcours de 2 kms dans une forêt au milieu de sculptures bois et métal du 08/06/22 au 19/08/2022 – gratuit

+33 5 53 61 26 42

” LANDART” : parcours de 2 kms dans une forêt au milieu de sculptures bois et métal du 08/06/22 au 19/08/2022 – gratuit – du lundi au vendredi de 10 H à 12 H et de 15 H à 18 H sur RV : week end , jours fériés et du 20/08/22 jusqu’au 30/09/2022.

©OTBSD_IVBD

Colombier

dernière mise à jour : 2022-04-24 par