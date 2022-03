Land’art Cabourg, 21 juillet 2022, Cabourg.

Land’art RDV devant le Poste de secours n°5 Prom. Promenade Marcel Proust Cabourg

2022-07-21 10:00:00 – 2022-07-21 12:00:00 RDV devant le Poste de secours n°5 Prom. Promenade Marcel Proust

Cabourg Calvados

Venez participer à la création d’une œuvre d’art en famille. Tous les éléments naturels qui vous entourent seront vos matériaux. Parents et enfants pourront ainsi laisser parler leur créativité.

Le land art est une tendance de l’art contemporain utilisant le cadre et les matériaux de la nature (bois, terre, pierres, sable, eau, rocher, etc.). Le plus souvent, les œuvres sont à l’extérieur, exposées aux éléments, et soumises à l’érosion naturelle ; ce sont des œuvres éphémères. Atelier de création artistique avec et dans la nature…

Sur inscription.

(1km/2h) – Niveau 1

Venez participer à la création d’une œuvre d’art en famille. Tous les éléments naturels qui vous entourent seront vos matériaux. Parents et enfants pourront ainsi laisser parler leur créativité.

Le land art est une tendance de l’art contemporain…

Venez participer à la création d’une œuvre d’art en famille. Tous les éléments naturels qui vous entourent seront vos matériaux. Parents et enfants pourront ainsi laisser parler leur créativité.

Le land art est une tendance de l’art contemporain utilisant le cadre et les matériaux de la nature (bois, terre, pierres, sable, eau, rocher, etc.). Le plus souvent, les œuvres sont à l’extérieur, exposées aux éléments, et soumises à l’érosion naturelle ; ce sont des œuvres éphémères. Atelier de création artistique avec et dans la nature…

Sur inscription.

(1km/2h) – Niveau 1

RDV devant le Poste de secours n°5 Prom. Promenade Marcel Proust Cabourg

dernière mise à jour : 2022-03-07 par