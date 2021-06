SAINT-PIERRE-EN-AUGE Salle des fêtes Saint-Pierre-en-Auge Land-art Salle des fêtes SAINT-PIERRE-EN-AUGE Catégorie d’évènement: Saint-Pierre-en-Auge

Salle des fêtes, le jeudi 29 juillet à 16:30

Au cours d’une balade dans l’arboretum, laissez la nature vous inspirer : une branche, un caillou, une feuille, une plume… stimuleront votre créativité pour composer une oeuvre végétale en famille. (2km/2h) – Niveau 1

Tarif de base 3,00€ Gratuit -4 ans

2021-07-29T16:30:00 2021-07-29T18:30:00

