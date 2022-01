Land Art Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines Montigny-le-Bretonneux Catégories d’évènement: Montigny-le-Bretonneux

Land Art Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines, 19 août 2020, Montigny-le-Bretonneux. Land Art

Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines, le mercredi 19 août 2020 à 14:30

L’art et la beauté se trouvent partout dans l’environnement. Pourquoi ne pas apporter votre contribution en créant une oeuvre d’art éphémère avec ce que la nature vous offre ? Et profitez de la magie d’une véritable scénographie de plein air. A partir de 5 ans. Durée: de 2h30 à 3h Sur réservation auprès du Musée de la ville: 01 34 52 28 80 ou museedelaville@sqy.fr Tarif: 3€ / 2€ (Réduit) – Paiement par espèces ou par chèque Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

A partir de 2,00€

Activité ludique Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines Quai François Truffaut, 78180 Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux Saint-Quentin Yvelines

2020-08-19T14:30:00 2020-08-19T16:30:00

