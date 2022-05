Land art en forêt

2022-10-02 – 2022-10-31 L'automne est la plus belle saison pour laisser la créativité s'exprimer, la forêt offre une multitude de trésors à mettre en scène : feuilles colorées, glands, faînes, châtaignes. Ensemble ou individuellement, nous créerons des oeuvres naturelles et éphémères que le vent, la pluie ou le chevreuil viendront effacer.

