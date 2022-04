LAND ART « DRÔLE DE BESTIOLES » (JOURNÉES NATIONALES TOURISME & HANDICAP 2022)

2022-04-28 14:30:00 – 2022-04-28 Des graines, des fruits, des branches, des feuilles et votre fantaisie pour inventer des «bestioles » de la forêt ou de petites installations éphémères et végétales dans le jardin.

Venez participer à une après-midi de Land’art, en famille dans le jardin botanique, sous réserves de conditions météorologiques favorables ! Inscription à l’accueil dans la limite des places disponibles. Dans le cadre des journées nationales Tourisme & handicap 2022, le Muséum d’Histoire Naturelle propose, a l’attention de tout public et pour tout public en situation de handicap visuel, une visite en accès libre, incluse dans le billet d’entrée. Des graines, des fruits, des branches, des feuilles et votre fantaisie pour inventer des «bestioles » de la forêt ou de petites installations éphémères et végétales dans le jardin.

