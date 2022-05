Land-art dans les jardins Les jardins du “Nouveau monde” – Musée franco-américain du Château de Blérancourt Blérancourt Catégories d’évènement: Aisne

Après avoir découvert les mascarons, figures grotesques du XVIIe siècle, sur les façades des pavillons du château, amusez-vous à réaliser votre propre création composée d’argile et de plantes. Les jardins du “Nouveau monde” – Musée franco-américain du Château de Blérancourt Place du Général Leclerc 02300 BLERANCOURT Blérancourt Aisne

2022-06-04T15:30:00 2022-06-04T17:00:00;2022-06-05T15:30:00 2022-06-05T17:00:00

