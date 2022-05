Land art : Concevoir un mur végétal. Fresque collective tout public. Jardin de Relais Nature, 5 juin 2022, Jouy-en-Josas.

Nous vous proposons une fresque à réaliser collectivement sur et à partir d’éléments naturels. A votre disposition, de la mousse préalablement stabilisée et de la colle adaptée vous permettront de concevoir un paysage imaginaire, coloré selon votre inspiration; entièrement biologique et biodégrable ce green graffiti pourra s’assimiler à un mur végétalisé et à en remplir donc les mêmes fonctions.

Atelier libre, sans inscription. Participation financière à la discrétion des visiteurs pour l’association.

Sous vos mains inspirées, la mousse stabilisée deviendra une création éphémère à plus ou moins long terme; traduction d’une osmose entre le végétal et l’humain, au-delà de l’état brut des éléments.

Jardin de Relais Nature Domaine de la Cour Roland 78350 Jouy-en-Josas Jouy-en-Josas Yvelines



