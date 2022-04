Land Art avec Corentin Sauvaget, guide naturaliste Rions Rions Catégories d’évènement: Gironde

Rions

Land Art avec Corentin Sauvaget, guide naturaliste Rions, 21 mai 2022, Rions. Land Art avec Corentin Sauvaget, guide naturaliste Rions

2022-05-21 13:45:00 – 2022-05-21 16:00:00

Rions Gironde Venez découvrir la biodiversité de manière ludique.

Accompagné de Corentin, animateur Nature indépendant, ces ateliers aux thèmes variés vous offriront de bons moments en famille.

Découvrez la flore en fabricant des instruments de musique à partir de végétaux collectés sur place, bricolez vos petits jouets avec quelques morceaux de bois flottés et des bouts de ficelle, créez des œuvres d’art éphémères … Venez découvrir la biodiversité de manière ludique.

Accompagné de Corentin, animateur Nature indépendant, ces ateliers aux thèmes variés vous offriront de bons moments en famille.

Découvrez la flore en fabricant des instruments de musique à partir de végétaux collectés sur place, bricolez vos petits jouets avec quelques morceaux de bois flottés et des bouts de ficelle, créez des œuvres d’art éphémères … Venez découvrir la biodiversité de manière ludique.

Accompagné de Corentin, animateur Nature indépendant, ces ateliers aux thèmes variés vous offriront de bons moments en famille.

Découvrez la flore en fabricant des instruments de musique à partir de végétaux collectés sur place, bricolez vos petits jouets avec quelques morceaux de bois flottés et des bouts de ficelle, créez des œuvres d’art éphémères … Rions

dernière mise à jour : 2022-04-27 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Rions Autres Lieu Rions Adresse Ville Rions lieuville Rions Departement Gironde

Rions Rions Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rions/

Land Art avec Corentin Sauvaget, guide naturaliste Rions 2022-05-21 was last modified: by Land Art avec Corentin Sauvaget, guide naturaliste Rions Rions 21 mai 2022 Gironde Rions

Rions Gironde