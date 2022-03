Land art à la plage Ouistreham Ouistreham Catégories d’évènement: Calvados

Ouistreham

Land art à la plage Ouistreham, 4 mai 2022, Ouistreham. Land art à la plage Ouistreham

2022-05-04 10:30:00 – 2022-05-04 12:30:00

Ouistreham Calvados A la Pointe du Siège, coquillages, algues et galets, tout est là…

Mettez votre grain de sable et laissez libre court à votre créativité.

(1km/2h) – Niveau 1 A la Pointe du Siège, coquillages, algues et galets, tout est là…

Mettez votre grain de sable et laissez libre court à votre créativité.

(1km/2h) – Niveau 1 A la Pointe du Siège, coquillages, algues et galets, tout est là…

Mettez votre grain de sable et laissez libre court à votre créativité.

(1km/2h) – Niveau 1 Ouistreham

dernière mise à jour : 2022-03-07 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Ouistreham Autres Lieu Ouistreham Adresse Ville Ouistreham lieuville Ouistreham Departement Calvados

Ouistreham Ouistreham Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ouistreham/

Land art à la plage Ouistreham 2022-05-04 was last modified: by Land art à la plage Ouistreham Ouistreham 4 mai 2022 Calvados Ouistreham

Ouistreham Calvados