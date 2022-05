LANCYRE EN FETE, 14 mai 2022, .

LANCYRE EN FETE

2022-05-14 – 2022-05-15

LANCYRE EN FETE :

SAMEDI 14 MAI ET DIMANCHE 15 MAI 2022

Découverte au coeur des vignes de notre balade “Lancyre en Liberté” sur réservation au prix de 20€ personne (gratuit pour -18 ans)

Ce prix comprend :

– Kit dégustation

– Balade oenotouristique de 4,5 km (non accessible aux fauteuils roulants et poussettes) départs libres de la balade entre 10h30 et 16h

– Animations thématiques : métier du vigneron, charbonnière, biodiversité…

– Dégustations de nos vins accompagnés d’amuse-bouche : sirops et jus de fruits sur les stands

– Visite du domaine

– 1 bouteille de vin à emporter en souvenir de l’évènement

Repas Périgourdin au domaine : service de 12h à 15h (prestation supplémentaire sur réservation, au prix de 15€ par adulte, 8€ par enfant)

CHATEAU LANCYRE

