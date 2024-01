Conférence « Il était une fois le foie » L’Ancre des Mots Erquy, mercredi 17 janvier 2024.

Erquy Côtes-d’Armor

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-17 20:00:00

fin : 2024-01-17

Le docteur André Rousseau vous propose de vous intéresser à votre foie. Lors de cette conférence, il vous expliquera les différentes manières de prendre soin de votre foie et comment le respecter via différentes approches de médecines occidentales et traditionnelles chinoises.

Organisé par l’association de Qi Gong.

L’Ancre des Mots Square de l’Hôtel de Ville

Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne



