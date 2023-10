Piège pour un homme seul L’Ancre des Mots Erquy, 13 avril 2024, Erquy.

Piège pour un homme seul Samedi 13 avril 2024, 20h30 L’Ancre des Mots tarif: 20 €, réduit 15 €

PIÈGE POUR UN HOMME SEUL

Comédie policière de Robert Thomas

Chamonix, automne 1960. Suite à une dispute conjugale, Daniel, un jeune marié inquiet, signale la disparition d’Élisabeth à la police. La femme qui réapparaît n’est pas la sienne et prétend que son époux est amnésique. Il croit à une mauvaise farce, hurle à l’imposture. L’enquête penche pour l’escroquerie alors que toutes les preuves accablent le mari. Dans quel piège diabolique Daniel est-il tombé ?

Les nerfs du public sont mis à rude épreuve. Cette pièce (Prix du Quai des Orfèvres), traduite et représentée dans le monde entier, compte au moins une dizaine de versions télévisées. Hitchcock lui-même a envisagé d’en acheter les droits d’adaptation.

« Le suspense perdure jusqu’aux dernières minutes. » Le Dauphiné

« Un excellent moment. » La République du Centre

« Une mise en scène hitchcockienne ! » Le Parisien

L’Ancre des Mots 11 square hôtel de ville Erquy 22430 Côtes d’Armor Bretagne 00 33 2 96 63 64 64 https://www.ville-erquy.com/mairie/salles-municipales/theatre-l-ancre-des-mots/ [{« type »: « phone », « value »: « 0257252222 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.erquy-enscene.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.hellasso.com »}] Théâtre municipal d’Erquy de 315 places.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-13T20:30:00+02:00 – 2024-04-13T22:00:00+02:00

2024-04-13T20:30:00+02:00 – 2024-04-13T22:00:00+02:00

Thriller Théâtre

erquy en scene