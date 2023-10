MEURICE 2027 L’Ancre des Mots Erquy, 15 mars 2024, Erquy.

MEURICE 2027 Vendredi 15 mars 2024, 20h30 L’Ancre des Mots plein tarif 25 €, tarif réduit 20 €

MEURICE 2027

Guillaume Meurice est votre candidat.

Celui de la réconciliation nationale. Certes, le quinquennat précédent a été d’une incroyable réjouissance doublée d’une réussite totale. Certes, le personnel politique actuel brille par son génie, son honnêteté, son altruisme. Mais Meurice veut aller plus loin, plus vite, plus haut, plus fort. Il a des propositions pour le pays et incarne à lui seul, l’avenir de la France du futur !

« Je n’ai jamais rencontré un homme aussi charismatique. » Barack Obama

« Il est celui qu’il faut à la France. » Vladimir Poutine

« Je crois en lui. » Kim Jong Un

« Qui cherche un appartement ? » Gérald Darmanin

L’Ancre des Mots 11 square hôtel de ville Erquy 22430 Côtes d’Armor Bretagne 00 33 2 96 63 64 64 https://www.ville-erquy.com/mairie/salles-municipales/theatre-l-ancre-des-mots/ [{« type »: « phone », « value »: « 02 57 25 22 22 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.helloasso.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.erquy-enscene.fr »}] Théâtre municipal d’Erquy de 315 places.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Humour seul en scene

