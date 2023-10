LA TRUITE L’Ancre des Mots Erquy, 18 février 2024, Erquy.

LA TRUITE Dimanche 18 février 2024, 17h00 L’Ancre des Mots Plein tarif 20 €, réduit 15 €.

LA TRUITE

mise en scène Éric Bouvron

Qui aurait pu croire que la vie d’une truite puisse être si passionnante ? En revisitant la mélodie si célèbre de “La Truite” de Schubert, les cinq musiciens du groupe Accordzéâm proposent avec fraîcheur une cascade de styles musicaux.

La mise en scène d’Éric Bouvron (Molière 2017 pour « Les Cavaliers ») toute en rythme et en musicalité, nous plonge dans un torrent d’émotions auditives et visuelles. Une aventure initiatique qu’on retient comme un hymne à l’espièglerie et à la tolérance… un océan de bonnes ondes.

Un spectacle accessible à tous, à partir de 6 ans.

“Joyeux trémolos, pizzicati coquins, chorégraphies ludiques et jeux de mots désopilants.” Télérama TTT

“Le public nage dans le bonheur.” Le Canard enchaîné

“Fluidité, finesse, drôlerie. Mille émotions et rêveries.” Paris Match

L’Ancre des Mots 11 square hôtel de ville Erquy 22430 Côtes d’Armor Bretagne 00 33 2 96 63 64 64 https://www.ville-erquy.com/mairie/salles-municipales/theatre-l-ancre-des-mots/ [{« type »: « phone », « value »: « 02 57 25 22 22 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.helleasso.com »}] Théâtre municipal d’Erquy de 315 places.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-18T17:00:00+01:00 – 2024-02-18T19:00:00+01:00

Musique Théâtre

Sabine Trensz