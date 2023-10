SEUIL DE TOLERANCE L’Ancre des Mots Erquy, 28 janvier 2024, Erquy.

SEUIL DE TOLERANCE Dimanche 28 janvier 2024, 17h00 L’Ancre des Mots tarifs: 20 €, (15 € tarif réduit)

SEUIL DE TOLÉRANCE

Michel et sa femme Alice mènent une vie tranquille, voire routinière. Ils contactent une agence pour loger une étudiante italienne pendant une semaine. Or se présente chez eux Malik, un jeune musulman de Bruxelles, barbu et taciturne, peu rassurant. Un étranger chez les bobos ! Le couple s’efforce de s’accommoder de la situation, mais…

Cette comédie a l’audace d’utiliser tous les clichés, tout ce qui peut être dit ou fantasmé sur l’Islam, en montrant les petits arrangements que ce couple craintif fait avec sa conscience. Une intrigue, du suspense et une excellente chute !

« Seuil de tolérance est en réalité une comédie faite de dentelle qui parvient à éviter l’écueil de l’extrémisme et comporte une bonne dose d’autocritique. » Le Progrès

« Sur un sujet pourtant très délicat, une pièce très fine et très drôle. » Mordue de Théâtre

L’Ancre des Mots 11 square hôtel de ville Erquy 22430 Côtes d’Armor Bretagne 00 33 2 96 63 64 64 https://www.ville-erquy.com/mairie/salles-municipales/theatre-l-ancre-des-mots/ [{« type »: « phone », « value »: « 02 57 25 22 22 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.helloasso.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://erquy-enscene.fr »}] Théâtre municipal d’Erquy de 315 places.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-28T17:00:00+01:00 – 2024-01-28T19:00:00+01:00

2024-01-28T17:00:00+01:00 – 2024-01-28T19:00:00+01:00

Comédie Tolérance

erquy en scene