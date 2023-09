CONCERT DE MUSIQUE SYMPHONIQUE L’Ancre des Mots Erquy Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Erquy CONCERT DE MUSIQUE SYMPHONIQUE L’Ancre des Mots Erquy, 31 décembre 2023, Erquy. CONCERT DE MUSIQUE SYMPHONIQUE Dimanche 31 décembre, 17h00 L’Ancre des Mots Tarif unique 10 € L’orchestre des jeunes de haute Bretagne en concert L’Orchestre des Jeunes de haute Bretagne (OJHB) regroupe une trentaine de musiciens de 12 à 25 ans, issus du Conservatoire de Rennes et des écoles de musique d’Ille-et-Vilaine ou de haute Bretagne. Ces jeunes se retrouvent au sein de l’orchestre symphonique autour d’un répertoire mêlant œuvres classiques, contemporaines et musiques de film. Dirigé depuis 2017 par Gaëtan Manchon, l’orchestre recrute à chaque rentrée de jeunes musiciens ayant au moins cinq années de pratique musicale.

L’histoire de l’OJHB est riche en collaborations prestigieuses : Didier Lockwood, Marielle Nordman, Didier Squiban, mais aussi Hugues Aufray, Yves Duteil et Dan Ar Braz lors du concert « 2000 enfants » « De la musique avant toute chose ! » Paul Verlaine L’Ancre des Mots 11 square hôtel de ville Erquy 22430 Côtes d’Armor Bretagne 00 33 2 96 63 64 64 https://www.ville-erquy.com/mairie/salles-municipales/theatre-l-ancre-des-mots/ [{« type »: « email », « value »: « erquyenscene@gmail.com »}] Théâtre municipal d’Erquy de 315 places. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-31T17:00:00+01:00 – 2023-12-31T19:30:00+01:00

2023-12-31T17:00:00+01:00 – 2023-12-31T19:30:00+01:00 concert Musique OJBH Détails Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor, Erquy Autres Lieu L'Ancre des Mots Adresse 11 square hôtel de ville Ville Erquy Departement Côtes d'Armor Lieu Ville L'Ancre des Mots Erquy latitude longitude 48.628307;-2.465626

L'Ancre des Mots Erquy Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/erquy/