Sous le poids des plumes L’Ancre des Mots Erquy, 12 novembre 2023, Erquy.

Sous le poids des plumes Dimanche 12 novembre, 17h00 L’Ancre des Mots Plein tarif 20 €, tarif réduit 15 €

Après « Ballet-Bar » qui a déjà séduit le public de l’Ancre des mots en 2021, la compagnie Pyramid revient avec sa dernière création pour nous plonger dans un monde onirique. Conçue comme une fable visuelle aux allures de rêve éveillé, elle interroge sur le temps qui passe, la mémoire. Quatre danseurs s’extraient tour à tour d’une malle poussiéreuse : des plumes s’envolent et se transforment en souvenirs. Les saynètes se succèdent, mêlant danse, jeu burlesque, théâtre corporel et manipulation d’objets : créativité, imagination, sensibilité, émotion, magie… du pur bonheur ! Un spectacle pour toutes les générations.

« Sous le poids des plumes s’accueille comme un petit bijou d’humanité et de poésie. » FestiTV

« Un tourbillon de hip hop, on adore. » La Provence

« Un spectacle tout en légèreté et poésie. » Sud-Ouest

L’Ancre des Mots 11 square hôtel de ville Erquy 22430 Côtes d’Armor Bretagne 00 33 2 96 63 64 64 https://www.ville-erquy.com/mairie/salles-municipales/theatre-l-ancre-des-mots/ [{« type »: « email », « value »: « erquyenscene@gmail.com »}] Théâtre municipal d’Erquy de 315 places.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-12T17:00:00+01:00 – 2023-11-12T20:00:00+01:00

2023-11-12T17:00:00+01:00 – 2023-11-12T20:00:00+01:00

danse Hiphop

Compagnie Pyramid