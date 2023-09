Place aux Mômes : Augustin Pirate des Indes L’Ancre des Mots Erquy Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Place aux Mômes : Augustin Pirate des Indes Mardi 31 octobre, 15h30 L'Ancre des Mots Augustin Volubile Poivre a 6 ans quand il devient capitaine d'un bateau pirate.

Pour débusquer le trésor d’épices du Maharadja de Pondichéry, Augustin et son équipage (les enfants du public) vont traverser l’Océan Indien à dos de baleine à bosse, la jungle au milieu des orangs outans, échapper aux tigres, entrer par effraction dans un palais de bonbons… Augustin Pirate des Indes est un voyage où l’on sent les épices en direct : instructif, tonitruant, festif, interactif, plein d’invention et de bonne humeur ! Mardi 31 octobre 2023 L’Ancre des Mots, à 15h30.

Accès libre et gratuit dans la limite des places disponibles, ouverture des portes à 15h15.

Spectacle tout public à partir de 3 ans, durée 55 minutes. Les productions du Chat qui rêve paris (75)

L'Ancre des Mots 11 square hôtel de ville Erquy 22430 Côtes d'Armor Bretagne Théâtre municipal d'Erquy de 315 places.

Détails Catégories d'Évènement: Côtes-d'Armor, Erquy Lieu L'Ancre des Mots Adresse 11 square hôtel de ville Ville Erquy

