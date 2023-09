Dieu habite Düsseldorf L’Ancre des Mots Erquy, 14 octobre 2023, Erquy.

Dieu habite Düsseldorf Samedi 14 octobre, 20h30 L’Ancre des Mots Plein tarif 20 €, tarif réduit 15 €

Multirécidiviste des « Molière », l’auteur de Momo (2015) et de Ramsès II (2017) propose ici un voyage désopilant en Absurdie.

Sur scène : Monsieur 1 et Monsieur 2 parlent de tout et de rien, et surtout n’importe comment. Sept saynètes s’enchaînent ; les dialogues se déchaînent. Au cours d’échanges vifs et rapides, les acteurs présentent une galerie de personnages hilarants qui s’illustrent avant tout par leur médiocrité, leur banalité et leur inaptitude à vivre : ce sont des « zéros » des temps modernes, purs produits d’un monde d’inadaptés, d’incapables. Une histoire surréaliste et décalée : un spectacle qui fait un bien fou !

« C’est l’hallucinante cruauté de Sébastien Thiéry qui fascine autant qu’elle fait rire. » Télérama

« Joué par deux comédiens épatants qui signent la mise en scène, Dieu habite Düsseldorf montre comment l’auteur peut s’inscrire dans une lignée d’artistes remarquables. » Le Figaro

L’Ancre des Mots 11 square hôtel de ville Erquy 22430 Côtes d’Armor Bretagne 00 33 2 96 63 64 64 https://www.ville-erquy.com/mairie/salles-municipales/theatre-l-ancre-des-mots/ [{« type »: « email », « value »: « erquyenscene@gmail.com »}] Théâtre municipal d’Erquy de 315 places.

2023-10-14T20:30:00+02:00 – 2023-10-14T22:00:00+02:00

Théâtre comédie

erquy en scene