Concert chanson française L’Ancre des Mots Erquy Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Erquy Concert chanson française L’Ancre des Mots Erquy, 7 octobre 2023, Erquy. Concert chanson française Samedi 7 octobre, 20h30 L’Ancre des Mots Tarif : 10 euros à partir de 14 ans ; 5 euros jusqu’à 14 ans Concert de chanson française avec en 1ère partie, Charles Doré, jeune homme de 17 ans, orginaire de Saint-Alban qui reprend des standards de la chanson française, entre autres Daniel Balavoine.

Il sera suivi du jeune artiste rennais, auteur compositeur et interprète de chansons en français, Bendiaz, accompagné par 4 musiciens. Allant du rap au rock, en passant par de la salsa ou encore de la rumba, il saura vous porter dans son univers débordant de musicalité. L’Ancre des Mots 11 square hôtel de ville Erquy 22430 Côtes d’Armor Bretagne 00 33 2 96 63 64 64 https://www.ville-erquy.com/mairie/salles-municipales/theatre-l-ancre-des-mots/ Théâtre municipal d’Erquy de 315 places. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T20:30:00+02:00 – 2023-10-07T22:30:00+02:00

2023-10-07T20:30:00+02:00 – 2023-10-07T22:30:00+02:00 concert chanson française Détails Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor, Erquy Autres Lieu L'Ancre des Mots Adresse 11 square hôtel de ville Ville Erquy Departement Côtes d'Armor Lieu Ville L'Ancre des Mots Erquy latitude longitude 48.628307;-2.465626

L'Ancre des Mots Erquy Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/erquy/