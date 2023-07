Concert R’classique – Ensemble Hédoné L’Ancre des Mots Erquy, 6 août 2023, Erquy.

Concert R’classique – Ensemble Hédoné Dimanche 6 août, 20h30 L’Ancre des Mots Adulte : 13€ / Gratuit pour les – de 18 ans. Vente de billets à la bibliothèque municipale Le blé en herbe ou sur place, le soir du concert.

Fondé sous l’impulsion de Godeleine Catalan en décembre 2019, l’Ensemble Hédoné réunit dix musiciens issus des Conservatoires Supérieurs de Musique européens ayant un intérêt commun pour la musique d’ensemble et la scène. La formation d’orchestre de chambre, dirigé par une cheffe d’orchestre permet de mêler cordes et vents et propose de nombreuses couleurs et nuances, auxquelles s’ajoute la voix d’Axelle Saint‐Cirel, mezzo‐soprano.

L’Ancre des Mots 11 square hôtel de ville Erquy 22430 Côtes d’Armor Bretagne 00 33 2 96 63 64 64 https://www.ville-erquy.com/mairie/salles-municipales/theatre-l-ancre-des-mots/ Théâtre municipal d’Erquy de 315 places.

2023-08-06T20:30:00+02:00 – 2023-08-06T22:00:00+02:00

