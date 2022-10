GOOD TIME JAZZ L’Ancre des mots Erquy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

GOOD TIME JAZZ L’Ancre des mots, 11 mars 2023, Erquy. GOOD TIME JAZZ Samedi 11 mars 2023, 20h30 L’Ancre des mots

Plein tarif 20 €, réduit 15 €

Sextet de Jazz New Orleans, Swing handicap moteur mi L’Ancre des mots square Hôtel de Ville, 22430 Erquy Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne accès handicapé

https://www.ville-erquy.com/mairie/salles-municipales/theatre-l-ancre-des-mots/ Salle de 311 places. GOOD TIME JAZZ

Swing et Jazz New-Orleans Les six musiciens du Good time Jazz marient l’élégance, la performance, et la simplicité pour créer des moments de jazz vocal extraordinaires. Adeptes d’un jazz au swing contagieux, ils proposent une musique universelle et festive ouverte à toutes les générations.

Entre compositions personnelles et standards de jazz des années 1920- 1940, Good Time Jazz offre un concert tonique ! Le « band » bouscule, l’air de rien, les frontières habituelles du jazz traditionnel : quand la tradition rime avec modernité, dans le respect des aînés ! Ils créent un univers dansant, joyeux, dopé au swing! Prière de laisser ses soucis à l’entrée, l’orchestre s’occupe de tout ! « Le talent et l’originalité sont toujours de mise, sans compter l’humour et le plaisir communicatif »

Ouest-France « Un vrai show, une présence charismatique et un répertoire à couper le souffle ! »

Le Télégramme

