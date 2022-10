Classe ! Giroud et Stotz L’Ancre des mots Erquy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Classe ! Giroud et Stotz L’Ancre des mots, 18 février 2023, Erquy. Classe ! Giroud et Stotz Samedi 18 février 2023, 20h30 L’Ancre des mots

Plein tarif 20 €, réduit 15 €

Humour, Giroud et Stotz nous emmènent découvrir les dessous du Music Hall.

https://www.ville-erquy.com/mairie/salles-municipales/theatre-l-ancre-des-mots/ Salle de 311 places. GIROUD ET STOTZ Humour musical Cécile GIROUD et Yann STOTZ se rencontrent en 2010. Elle – humoriste, comédienne et chanteuse – est ancienne membre des « Taupes Models » aux côtés de Florence Foresti et championne du monde d’improvisation. Lui – humoriste, chanteur à la voix de crooner, imitateur – a participé notamment aux « Années Bonheur ». Leur goût commun pour le chant, la musique, la parodie, le burlesque des Monty Python, le cartoon, le cinéma fait naître leur duo complice et pétillant Giroud & Stotz. Dans Classe !, ils interprètent deux artistes de music-hall très chics qui font de leur mieux pour séduire leur public. Cela ne va pas sans dérapage ; dissipés, farceurs, ils réinventent le music-hall et happent les spectateurs avec ce spectacle jubilatoire où ils se moquent de tout. Ils sont « classe » et inclassables ! « Bourrés de talent… tantôt acteurs, chanteurs époustouflants » France3 Auvergne Rhône Alpes « Des talents multiples et complémentaires unis pour créer un genre nouveau dans le paysage de la comédie : le music-hall moderne » Le Télégramme « Association explosive (…) performeurs humoristes/musiciens/imitateurs » Midi Libre

