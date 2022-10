Conférence sur la Propolis L’Ancre des mots Erquy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Conférence sur la Propolis L’Ancre des mots, 17 décembre 2022, Erquy. Conférence sur la Propolis Samedi 17 décembre, 14h30 L’Ancre des mots Les multiples propriétés de la Propolis pour la santé. L’Ancre des mots square de l’Hôtel de Ville, 22430 Erquy Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne La propolis est une résine récoltée par les abeilles sur les bourgeons et l’écorce de certains arbres, les abeilles l’utilisent pour aseptiser la ruche mais l’homme peut bénéficier de ses multiples propriétés.

La conférence est animée par Françoise Sauvager, docteur en pharmacie, enseignante-chercheuse en microbiologie à la faculté de pharmacie de Rennes. Titulaire d’une thèse sur les propriétés antivirales de la propolis.

