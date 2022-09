Femmes dans les révolutions L’Ancre des Mots Erquy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Erquy

Femmes dans les révolutions L’Ancre des Mots, 13 octobre 2022, Erquy. Femmes dans les révolutions Jeudi 13 octobre, 14h30 L’Ancre des Mots

Entrée libre pour les adhérents de l’association

Conférence de Nicole LUCAS handicap moteur mi L’Ancre des Mots 11 square hôtel de ville Erquy 22430 Côtes d’Armor Bretagne [{« link »: « https://www.utlcotedepenthievre.fr/ »}]

00 33 2 96 63 64 64 https://www.ville-erquy.com/mairie/salles-municipales/theatre-l-ancre-des-mots/ Théâtre municipal d’Erquy de 315 places. Les femmes, longtemps injustement omises de la gente révolutionnaire, jouent un rôle important dans la révolution de 1789. Bourgeoises, nobles, femmes du peuple, religieuses, connues ou anonymes, elles participent activement aux débats, aux « journées », surtout entre 1789 et 1794. révolutionnaires ou contre-révolutionnaires, beaucoup sont des « militantes » civiles ou religieuses. Mais « citoyennes sans citoyenneté », elles se heurtent à de multiples résistances. Elles vont cependant continuer à agir et s’engager dans les mouvements révolutionnaires en France (Commune) ou en Europe (Allemagne, Russie), Chine. Aussi méritent-elles d’être présentes dans la mémoire collective. Conférence de Nicole LUCAS Pour toute information, consultez le site web de l’association : https://www.utlcotedepenthievre.fr/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-13T14:30:00+02:00

2022-10-13T16:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Erquy Autres Lieu L'Ancre des Mots Adresse 11 square hôtel de ville Ville Erquy lieuville L'Ancre des Mots Erquy Departement Côtes d'Armor

L'Ancre des Mots Erquy Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/erquy/

Femmes dans les révolutions L’Ancre des Mots 2022-10-13 was last modified: by Femmes dans les révolutions L’Ancre des Mots L'Ancre des Mots 13 octobre 2022 Erquy L'Ancre des Mots Erquy

Erquy Côtes d'Armor