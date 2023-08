Le Fil Qui Touche L’Ancrage Vassieux-en-Vercors, 1 septembre 2023, Vassieux-en-Vercors.

Vassieux-en-Vercors,Drôme

Le Fil Qui Touche est un micro festival familial mêlant spectacles, concerts, et musique électronique. L’association VazyViens, fraîchement créée, fête l’événement en vous accueillant sur cette grande journée de fête!.

2023-09-01 14:00:00 fin : 2023-09-10 04:00:00. EUR.

L’Ancrage Route des Granges

Vassieux-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Le Fil Qui Touche is a family micro-festival combining shows, concerts and electronic music. The newly created VazyViens association is celebrating the event by welcoming you to this great day of festivities!

Le Fil Qui Touche es un microfestival familiar que combina espectáculos, conciertos y música electrónica. La recién creada asociación VazyViens celebra el acontecimiento dándole la bienvenida a este gran día de fiesta

Le Fil Qui Touche ist ein familiäres Mikrofestival, das Aufführungen, Konzerte und elektronische Musik miteinander verbindet. Der neu gegründete Verein VazyViens feiert dieses Ereignis und empfängt Sie an diesem großen Festtag!

